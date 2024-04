Migranti | otto vittime in un naufragio al largo della Libia | una bambina è morta di ipotermia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Guardia costiera italiana ha soccorso una barca naufragata a circa 30 miglia da Lampedusa, in acque Sar maltesi. Ha recuperato 23 superstiti e 8, tra cui unatra i quattro e i sei annidi

Elon Musk interviene sui social a sostegno di Matteo Salvini per il processo che lo vede coinvolto in Sicilia basato sulle accuse della Ong Open Arms (ilgiornale)

Almeno 38 migranti , tra cui alcuni bambini, sono morti nel naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano al largo di Gibuti , ha affermato il 9 aprile l’Organizzazione internazionale per le ... (internazionale)

Proteste al Parlamento europeo , dall’area riservata al pubblico , durante il voto sul Patto sull’immigrazione e l’asilo. Come si vede nel video , un gruppo di cittadini, con alcune lettere dipinte ... (ilfattoquotidiano)

Almeno otto persone Migranti sono morte in un naufragio al largo di Lampedusa - Mercoledì sera una barca con a bordo decine di persone Migranti si è ribaltata nella zona SAR maltese, a circa 50 chilometri dall’isola di Lampedusa. Le zone SAR ( (in inglese search and rescue) sono ...ilpost

Patto Migranti, approvazione netta dall’Europarlamento - Milano, 10 apr. (askanews) – Alla fine, il voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha approvato il pacchetto dell’Ue sull’asilo e la migrazione, oggi a Bruxelles, è stato meno serrato e più ne ...askanews