Il 50% delle donne tra 18 e i 34 anni senza figli non ne vuole

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un’indagine dell’istituto Toniolo, l’ente fondatore dell’Università Cattolica, condotto su 7milatra i 18 e i 34ha rivelato che il 21% di loro non nee il 29% afferma di essere solo “debolmente interessata”, e i soldi non c’entrano. Se sommiamo queste due percentuali, è chiaro che il 50%giovaniitaliane non considera averecome una priorità nella vita, oppure non considera del tutto di averne. “Avereè una scelta libera. Non è cercando di convincere chi non liche cambieranno le cose, ma sostenendo chi invecediventare genitore”, ha detto il demografo Alessandro Rosina a Repubblica, commentando l’indagine dell’istituto Toniolo. Nel 2023 ...