Mo | Tajani | ‘raccapricciante che donne in ostaggio subiscano violenza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “I familiari degli ostaggi mi hanno raccontato le loro storie drammatiche. Un conto è il dramma di chi combatte, un altro quello di chi subisce passivamente la violenza assieme alle conseguenze di una guerra. Particolarmente raccapricciante è che leviolenza. In Italia ci battiamo contro i femminicidi e la violenza sulle. Anche i prigionieri di guerra devono essere rispettati. Se poi vengono trattati come schiavi del sesso, allora non stiamo più parlando di guerra, ma di è in un momento di violenza disumano che ricorda la Gestapo e le SS”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajano al termine del suo incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.“Abbiamo parlato anche delle vittime dell’ong colpita l’altro giorno – ha aggiunto ...