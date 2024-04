Difesa | Crosetto - ' commissario proposto da Von der Leyen? Non servono nuovi uffici'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Istituire undellaUe, comeda Ursula Von Der? "E per fare cosa? Per avere un nuovoo, un nuovo ruolo? il tema non è rispondere con gli slogan, ma mettere insieme i 27 Stati membri se mi serve una risposta, altrimenti ila cosa mi serve?". Così il ministro dellaGuido, intervenendo al dibattito 'Forte, libera e sovrana' moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.