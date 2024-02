Sì al commissario Ue alla Difesa Pinotti spiega il perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) UnUe, dice a Formiche.net l’ex ministra dellaRoberta, sarebbe un segno importante, un “acceleratore decisivo”. Il ragionamento della senatrice dem parte dal fatto che la mossa esprimerebbe la volontà politica della nuova Commissione di dareun’attenzione particolare.comune europea: questa volta ci siamo? Io lo spero, però non mi arrischio a fare delle previsioni trionfalistiche o troppo ottimistiche,purtroppo più di una volta in passato mi sono trovata nella situazione in cui si è detto “se non ora, quando?”, penso, ad esempio, dopo la rovinosa ritirata dall’Afghanistan, quando l’Europa si è interrogata se non avrebbe potuto decidere autonomamente di rimanere per ...