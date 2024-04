Ndicka | malore in campo | stop a Udinese-Roma Non ha avuto un infarto De Rossi | «Sta bene»

(Adnkronos) – Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N’Dicka. Ndicka è stato trasportato in ospedale a Udine per accertamenti. In serata, la Roma ha fatto ... (seriea24)

“Ad Udine una lezione di civiltà ed Umanità ormai sconosciuta in questo mondo spietato e violento“. Così Antonello Venditti ha voluto sottolineare l’ottima gestione dei momenti di grande apprensione ... (sportface)

Serie A, malore in campo per N’Dicka: Udinese-Roma sospesa e giocatore ricoverato - Attimi di panico a Udine durante la sfida tra Udinese e Roma quando al 72' Evan N’Dicka, difensore 24enne dei giallorossi, si è accasciato a terra mantenendosi il petto con le mani. Immediati sono sta ...erreemmenews

La Roma rassicura: "Evan Ndicka sta meglio ed è di buon umore" - La Roma rassicura sulle condizioni di Ndicka: "La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti ...tuttojuve

malore Ndicka, la Roma su X: “Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale” - In seguito alla sospensione di Udinese-Roma per un malore occorso a Evan Ndicka, il profilo X della società giallorossa ha comunicato le condizioni del suo calciatore, sottolineando che quest'ultimo ...tuttojuve