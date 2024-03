Roma | incidente sulla Togliatti | ragazza incinta all’8 mese in Ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 marzo 2024)nella notte, donnaall’ottavofinisce in. Coinvolti due mezzi, sul posto 118, Carabinieri e Polizia Locale diCapitale.Carabinieri Palmiro(ilcorrieredellacitta.com)Poco dopo le 2,30 della notte, in via Palmiro, le pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione diTalenti sono intervenute per un sinistro stradale tra una Smart e una Fiat Panda, soccorrendo le persone coinvolte ed assicurando la viabilità, in attesa che arrivassero il 118 eCapitale. Tra le persone coinvolte a bordo della Panda c’era una, ...