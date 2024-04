I rossoblù di Castel Maggiore sfiorano il pareggio con Barbieri su cross di Selleri Ora sono quart’ultimi con la Pistoiese Il Progresso è poco fortunato con la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) E’ durata più di un’ora la resistenza delsul campo dellaCarpi. A rompere i piani del team di, e a decidere così la sfida solo di misura, ci ha pensato il subentrato Arrondini che, al 16’ della ripresa, ha spedito in rete un preciso assist di Forapani. Quando all’appello mancano appena quattro partite, isi trovano adesso al quartultimo posto in classifica, a pari-merito, con la, a quota 32 punti, ma gli orange toscani, flagellati da infiniti problemi societari, non sipresentati ieri pomeriggio alla trasferta di Lodi sul campo del Fanfulla e, oltre al 3-0 a tavolino e al punto di penalizzazione che arriverà, bisognerà capire se riusciranno a terminare la stagione o se si ritireranno definitivamente dal ...