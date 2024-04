" Pagherei per giocare ancora. L' Arabia Ho detto no a Real e Barcellona per la Nazionale ": Oggi se potesse scendere in campo chi vorrebbe avere al suo fianco tra i fuoriclasse che dominano il palcoscenico internazionale "La verità Pagherei per poter giocare ancora".

" Pagherei per giocare ancora. L' Arabia Ho detto no a Real e Barcellona per la Nazionale ": Oggi se potesse scendere in campo chi vorrebbe avere al suo fianco tra i fuoriclasse che dominano il palcoscenico internazionale "La verità Pagherei per poter giocare ancora".