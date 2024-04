L’Atalanta vincendo il derby a Monza irrompe in zona Champions | meno uno dalla Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 –, aiutata anchefortuna nel finale,, con i gol di De Ketelaere e Toure’, torna ad affacciarsi alla, risalendo a 54 punti, ad un solo punto dal quinto posto dellaimpegnata domani nello scontro diretto contro il Bologna quarto. Aria diper la Dea che si conferma bella di notte, imponendosi nel posticipo all’U Power Stadium, pur facendo vero turn over, schierando inizialmente Toloi in difesa, Bakker a sinistra, Pasalic in mezzo e davanti per la prima volta dal primo minuto il 22enne centravanti maliano El Bilal Toure’ a formare un inedito tridente con Lookman e De Ketelaere. Ancora una volta Dea prevale sulnei ...