(Di venerdì 26 aprile 2024) Il tecnico dellantus parlavigilia della sfida di campionato col Milan. Gli fanno due domande, sono sufficienti per togliere qualche sassolino dscarpa. "Io faccio l'allenatore non il mercato".

Gli Stati Uniti stanno mettendo TikTok di fronte a una scelta: vendere o morire. Per sopravvivere quindi la piattaforma dovrà trovare un acquirente disposto a comprarla e rinunciare al primo social sviluppato in Cina che è riuscito a imporsi come modello sul mercato occidentale.Continua a leggere Continua a leggere>>

Le parole di Antonio Di Gennaro , ex attaccante della Fiorentina , dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Firenze Viola dopo l’eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. SCONFITTA CON L’ATALANTA – ... Continua a leggere>>

L’assenza di impegni europei in stagione non offre alcun vantaggio ad una squadra nel percorso in campionato. A ribadirlo è Massimiliano Allegri , confermando la sua tesi alla vigilia del match contro il Milan, valevole per la 34esima giornata di Serie A: “La Juve per cinque anni ha vinto cinque ... Continua a leggere>>

cosa fare nel weekend a Udine e dintorni - Sono gli ingredienti di questo fine settimana che, complice il bel tempo, non manca di proporre tante occasioni di svago. Ecco la selezione di UdineToday su cosa fare nel weekend. Impossibile non ...

Continua a leggere>>

cosa manca alla Juve per essere al pari dell’Inter, la risposta di Allegri è tranciante: “Mi avete preso per matto” - Il tecnico della Juventus parla alla vigilia della sfida di campionato col Milan. Gli fanno due domande, sono sufficienti per togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Io faccio l’allenatore non il ...

Continua a leggere>>

Juventus-Milan, Allegri punta il secondo posto: «cosa ci manca per lo scudetto Chiedete alla società...» - Bologna e Roma vanno di corsa, e i tre punti in palio nello scontro diretto contro il Milan (sabato ore 18 Allianz Stadium) diventano vitali per blindare la qualificazione alla prossima ...

Continua a leggere>>