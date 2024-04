Milano in casa Itas Domani ci si gioca il pass Champions

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Torna in campo, sempre alle 20.30, l’Allianz, impegnata con i playoff per il terzo posto. Il format, introdotto un anno fa, mette in palio unper la prossimaLeague. Prima però di pensare all’Europa che contadovrà affrontare, in gara 3, con la serie in parità, i campioni d’Italia, ormai uscenti, dell’Trentino. La sfida è aperta più che mai, con le formazioni, a onor del vero, apparse a tratti stanche nell’ultimo confronto di sabato, ma non per questo poco motivate. "Mentirei se dicessi che è stato facile tornare in campo nelle Finali per il terzo posto – ha detto al programma della Lega Pallavolo, After Hours, coach Piazza -. In Italia non viviamo il terzo posto come un piazzamento molto importante. Non sono tanti quelli che hanno la fortuna ...