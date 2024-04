Portofino è il Comune più ricco d' Italia con un reddito pro capite che sfiora i centomila euro

Nella mappa comunale dei redditi dichiarati, elaborata dal Sole 24 Ore partendo dalla somma dei redditi complessivi (ammontare in euro) rapportati al numero di contribuenti di ciascun territorio), è possibile consultare il valore medio pro capite del proprio comune (ilsole24ore)

La perla ligure è il comune italiano più ricco: reddito medio a 90.610 euro per 301 contribuenti. la mappa dei redditi dichiarati nel 2023È Portofino, in provincia di Genova, il comune italiano più ricco del territorio: reddito medio a 90.610 euro per 301 contribuenti. Lo si apprende dai dati ... (corriere)