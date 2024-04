Comicon Napoli 2024 | ospiti - event - mostre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024)i edell'International Pop Culture Festival che si terrà alla Mostra oltremare didal 25 al 28 aprile.- International Pop Culture Festival torna alla Mostra d'Oltremare didal 25 al 28 aprilecon una nuova edizione che promette di raggiungere nuovi record per aree, espositori presenti e visitatori attesi. Tra i più grandi festival crossmediali nel mondo,arriva ai nastri di partenza con oltre 560i in programma e più di 450provenienti da tre continenti, come sempre con un nucleo centrale presso la Mostra d'Oltremare e un programma OFF di appuntamenti ediffuse in città. Ricchissimi i programmi di tutte le ...