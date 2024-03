Test psicoattitudinali per i magistrati | cosa sono e come si svolgono

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – Via libera da Palazzo Chigi aiper l’accesso alla professione deidal 2026, forse simili a quelli cosiddetti “Minnesota”, che valutano la personalità dei candidati. Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri ha avuto modifiche fino all’ultimo minuto, che però non mitigano le proe dell’Associazione Nazionale: sarà il CSM a nominare i docenti universitari in materie psicologiche che, su indicazione Consiglio universitario nazionale, organo indipendente dell’universit, faranno parte della commissione giudicante. Il colloquio psicoattitudinale si svolgerà durante la prova orale, ma già dopo quella scritta riceverà deisu un foglio, individuati dal Csm, sul modello di quelli utilizzati per quelli ...