Web – Occhio alla violazione dei dati ed ai  furti Il Codici denuncia | Le truffe continuano a mietere vittime attraverso i social

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con l’avvento del web, oggi il furto dell’identità digitale è uno dei reati più diffusi. Una minaccia concreta, ma che probabilmente non riceve ancora l’attenzione che merita da parte dei consumatori. Navigare online, infatti, comporta dei pericoli che inevitabilmente diventano maggiori quando l’utente è meno esperto e, di conseguenza, più esposto. Web:, il: “Uno studio rivela che l’81,7% della popolazione italiana ha paura” Nello specifico, essere vittima die di violazioni sui, come spiegano dall’Associazione, “E’ più facile di quanto si possa immaginare. Lo certifica, ad esempio, il Rapporto “Censis-DeepCyber” sulla sicurezza informatica in Italia. Pubblicato nell’aprile 2022, lo studio dice che l’81,7% della ...