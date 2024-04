Atalanta gigantesca ad Anfield | Gasperini riscrive la storia a Liverpool | sette giorni per completare l’opera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’giganteggia ala. Già, perché è la seconda vittoria consecutiva per la Dea dalle parti di, e se lo 0-2 di tre anni fa servì per sistemare le cose nel girone di Champions League e regalarsi il Real Madrid agli ottavi, lo 0-3 di questa sera, completamente inaspettato anche in virtù del momento che vivevano i Reds e i nerazzurri, può valere un’incredibile semifinale europea.annulla la schiacciasassi inglese, in vetta alla Premier, macchina da gol sia in campionato che in Europa League: Scamacca griffa la doppietta nella prima ora di gioco, poi il gol di Pasalic nel finale, subito dopo una rete annullata per fuorigioco millimetrico di Salah, è l’apoteosi orobica. E dire che a inizio partita lo stesso ...