Chris Pine sarà il narratore del documentario Space | The New Frontier

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024), celebre interprete del Capitano Kirk nel reboot di Star Trek,ildel nuovo: The New, celebre interprete del Capitano Kirk nel reboot di Star Trek,ildi: The New, unrealizzato per IMAX, Giant Screen e sale speciali da Definition Studios Australia in associazione con K2 Studios. Ilesamina come l'umanità abbia continuato a spingere i confini scientifici di ciò che è possibile nello spazio, seguendo i pionieri e i visionari di aziende private, della NASA e di altre agenzie spaziali internazionali, espandendo i limiti ...