Cosa si nasconde dietro la nuova mania del “Puppy yoga”? La denuncia degli animalisti | “Cagnolini manipolati e usati come pupazzi da decine di persone al giorno per ore”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Salve, buon. La contatto perché non so se ha già sentito parlare delma siamo già presenti i tutte le città francesi con più di 50 collaborazioni con allevatori e stiamo cercando di fare la stessain Italia. Abbiamo iniziato già da un paio di weekend a Milano e a Roma e lo rifacciamo questo sabato in un centro milanese (lezioni in cui gli alunni fanno 30 minuti dimentre i cuccioli dormono e 30 minuti giocano e coccolano i cuccioli). Le potrebbe interessare una collaborazione? Ha cuccioli disponibili vaccinati per quella data o una data futura? Anticipo che è un’occasione in cui potrebbe fare la promozione del suo allevamento e spiegare tutte le particolarità della razza e che facciamo al meglio per mantenere tutte le norme igieniche per il benessere dei cuccioli. In caso ...