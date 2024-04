Gruppo Federmanager | Certificazione per la parità di genere - obiettivo raggiunto

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilrafforza e rilancia il suo impegno per realizzare un futuro sempre più inclusivo. “È stata infatti ottenuta – si legge in una nota – laUNI/PdR 125:2022 che riconosce la capacità di aver adottato negli anni misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivi e rispettosi delle pari opportunità”. Sono cinque le società del sistema di rappresentanza del management valutate conformi alla normativa UNI sulladi: si tratta di, di Manager Solutions, società di servizi del, della management schoolAcademy, del broker assicurativo Praesidium Spa e del Fondo di assistenza sanitaria Assidai. Prima organizzazione di rappresentanza nazionale ...

