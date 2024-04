Federitaly | nuovi Consorzi DOP e IGP per valorizzare le aree interne

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La normativa per i prodotti DOP e IGP dell’Unione Europea è stata recentemente riformata, un passo avanti fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari. A tal proposito, la Federazione Italiana per la tutela e promozione del Made in Italy, ha promosso un raffronto tra istituzioni, professionisti del settore, produttori, appassionati della materia per scoprire le innovazioni che la Riforma mette in atto per influire sulla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP. Prodotti DOP e IGP, cosa cambia La nuova regolamentazione europea sui prodotti DOP e IGP ha rappresentato un esempio virtuoso del funzionamento del “sistema Italia”: si è registrata una positiva convergenza e collaborazione tra associazioni di categoria e politici italiani di tutti gli schieramenti verso un obiettivo comune: il potenziamento del ...