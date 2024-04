Caserta - Mala Movida | Confcommercio dice sì a sanzioni per chi viola le ordinanze

(Di venerdì 26 aprile 2024). “Prendiamo atto degli interventi che le istituzioni stanno ponendo in essere per contrastare lain città e speriamo che la problematica venga risolta al più presto”. Così il presidente provinciale di, Lucio Sindaco, a margine della riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è svolta questa mattina in Prefettura. Sotto i riflettori gli schiamazzi notturni e il disturbo della quiete pubblica che, in particolare nei week-end, innescano non pochi disagi tra i residenti del centro storico. Soprattutto tra l’una e le quattro. E che non è riconducibile soltanto al notevole flusso di avventori che si riversa in centro ma sarebbe provocato anche da alcuni locali che fanno musica a tutto volume fino all’alba in spregio di quanto previsto da ...

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 1° marzo, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta aprirà le porte alla cittadinanza per uno screening uditivo gratuito , in adesione alla terza giornata nazionale di sensibilizzazione sulle ... Continua a leggere>>

Caserta . Venerdì 1° marzo, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta aprirà le porte alla cittadinanza per uno screening uditivo gratuito , in adesione alla terza giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Malattie dell’orecchio ... Continua a leggere>>

Caserta . Il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954” ha organizzato per domenica 14 aprile (dalle 9 alle 13) in piazza Dante una mattinata di prevenzione, con screening gratuiti in materia di Osteoporosi e malattie cardiovascolari . A disposizione dei cittadini che vorranno usufruire di questa ... Continua a leggere>>

