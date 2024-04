Osteoporosi e malattie cardiovascolari | domenica 14 aprile controlli gratuiti in piazza Dante a Caserta

Osteoporosi e rischio cardiovascolare: domenica 14 aprile controlli gratuiti in piazza Dante a Caserta - “Osteoporosi e rischio cardiovascolare: il nemico invisibile”. Il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954” ha organizzato una mattinata dedicata alla prevenzione che si terrà domenica 14 aprile dall ...casertaweb

In Salute. malattie autoimmuni più diffuse nelle donne: cause e nuovi risultati - Perché le malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico, la tiroidite di Hashimoto, sono più diffuse nelle donne Ne abbiamo parlato con Luca Fabris, componente del Co ...ilbolive.unipd

Screening gratuito sull’Osteoporosi - Il centro operativo Auser di Bertinoro, in collaborazione con Fedios, organizza per la mattina di sabato 13 aprile un’iniziativa dedicata all’Osteoporosi: dalle 9 in avanti, sarà possibile effettuare ...forli24ore