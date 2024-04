Vaccini Covid | l' avvocato Di Lorenzo | Speranza sapeva delle miocarditi come effetti avversi | ma ha fatto scaricabarile sull’Aifa

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non si placa la bufera intorno a Roberto. Se è vero che l'ex ministro della Salute era a conoscenza deglida vaccino, significa lo stesso ignorò il problema e andò avanti nella campagna vaccinale. Lo hanno dichiarato in queste ore l’Antonietta Veneziano e il s

È stato archiviato in questi giorni l'ultimo procedimento contro Roberto Speranza per la gestione dell'emergenza terapeutica con tanto di leviatano tecno-sanitario incorporato. Il tribunale dei ... (ilgiornaleditalia)

Nuovo alla rme in merito ai Vaccini Covid mRNA. Secondo un allevatore statunitense, questi verrebbero somministrati nel bestiame per ucciderci . L'uomo ha cercato di lanciare un appello, sostenendo ... (ilgiornaleditalia)

Covid, l'avvocato: "Dopo emergenza obbligo mascherina illegittimo" - La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente ...adnkronos

Vaccini e screening: più attenzione dopo la pandemia, i numeri sono in crescita nell’Usl 3 - Il dg Edgardo Contato è intervenuto in commissione consiliare. Continua a far discutere la scelta della casa di comunità al Civile ...nuovavenezia.gelocal

Vaccini a mRNA, Moderna sospende la costruzione di un impianto di produzione in Kenya: perdite per 1 miliardo di dollari - Il calo di domanda in Africa ha reso poco sostenibile il progetto da 500 milioni di dollari. L'azienda rimane impegnata ad assicurare un accesso equo ai Vaccini in Africa attraverso la sua rete di pro ...milanofinanza