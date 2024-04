Cantante cinese muore a metà concerto in una casa di riposo | inciampa nel vestito e sbatte la testa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Perdere la vita a soli 31 anni per un banalissimo incidente, durante una performance. Unaera stata chiamata, il 12 aprile scorso, per celebrare i festeggiamenti di un 90esimo compleanno in unadia Chongqing, nel sud-ovest della Cina. L’artista, il cui nome per questione di privacy non è stato diffuso sui media, ata sul suolungo e ha sbattuto lasul palco. Panico tra gli operatori delladie tra gli stessi ospiti. La donna è rimasta immobile per terra senza che desse segni di vita. Un colpo secco. Secondo quanto riporta il Mirror, il personale ha cercato di prestarle i primi soccorsi, ma a quanto pare c’è stato poco da fare perché la ...