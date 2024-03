Famosa cantante rivela problemi economici | spesa al discount per poter pagare casa | ecco chi è

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unabritannica ha svelato di avere alcuni, tanto da dover fare laalper risparmiare ela. Ma di chi stiamo parlando? Ladi cui stiamo parlando è Mel B, ex Spice Gilrs. Dopo aver divorziato, dalla California è tornata a vere in una piccola cittadina...

Il Tre è un rapper italiano famoso per la sua partecipazione a Sanremo 2024. È diventato famoso dopo la vittoria alla competizione musicale One Shot Game e grazie alla pubblicazione dei suoi primi ... (caffeinamagazine)

Quella che potrebbe approdare all’ Isola dei Famosi non è la sola cantante ad aver accettato la stessa avventura in Honduras: prima di lei abbiamo trovato Bianca Atzei, i Cugini di Campagna, Blind, i ... (donnapop)

Sofia Coppola e il nuovo film Priscilla: “Chi era davvero la moglie di Elvis Presley”: È stata anche la moglie di Elvis, ma non solo. La storia della sua vita diventa ora “Priscilla”, nuovo film di Sofia Coppola: «Con lei al mio fianco ho potuto ...repubblica

I Rockets cantano "Atomic" a Popcorn 1982: Era il 1982 e i Rockets salivano sul palcoscenico di "Popcorn" per cantare il loro successo del momento ... Tra i loro brani più famosi ricordiamo "Future Woman", "One More Mission", "On the Road ...tgcom24.mediaset

Sarah Jane Morris regina del 'white soul' in concerto a Mola di Bari: Voce sensuale e sofisticata, Sarah Jane Morris è l’ospite speciale dell’Agìmus, domenica 17 marzo (ore 19.15), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, dove si esibirà accompagnata dal Maurizio Di Fu ...baritoday