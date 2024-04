Campionato di Ginnastica acrobatica Atlete qualificate per le finali nazionali

Per la Libertas Jesi 2 podi d’oro, 1 d’argento, 2 di bronzo. Gli atleti si sono aggiudicati il pass per la Fase Nazionale di Ginnastica in Festa a Rimini dal 25 Giugno al 3 Luglio Jesi, 22 aprile 2024 – Fine settimana di gare per le Ginnaste della Polisportiva Libertas Jesi. Si sono svolte a ...

Continua a leggere>>