Ginnastica artistica | a Ravenna ultima giornata regular season Campionato Nazionale su Sportface TV

(Di martedì 2 aprile 2024) Tutto pronto per la terza edelladeldi Serie A1, A2 e B dimaschile e femminile, “Trofeo San Carlo Veggy Good”. A, nella cornice del Pala De André, si decideranno le sorti delle Final Six di A1, dei playoff di A2 e la classifica finale della B. L’appuntamento è fissato sabato 6 e domenica 7 aprile e sarà visibile in diretta suTV. Dopo le tappe di Montichiari e Ancona, adesso in terra romagnola verrà chiusa la classifica finale dele conosceremo dunque le sei squadre maschili e le altrettante femminili che strapperanno la qualificazione per la finalissima scudetto, che verrà disputata poi il 25 e 26 ...

Si è svolto il sorteggio di suddivisioni e ordine di rotazione degli Europei 2024 di Ginnastica artistica maschile, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. L’Italia si presenterà ... (oasport)

Manca meno di un mese a uno dei grandi appuntamenti sportivi di questa primavera: il Campionato Europeo maschile di Ginnastica Artistica , in programma a Rimini dal 24 al 28 aprile, a cui farà ... (sportface)

Gara 3 dei quarti di playoff Consar Ravenna-Tinet Prata, al via le prevendite - Non essendo disponibile il Pala De Andrè, occupato dal campionato italiano a squadre di Ginnastica artistica, non è possibile garantire agli abbonati di questa stagione la prelazione del posto da loro ...ravennanotizie

Per gara 3 dei playoff Consar-Tinet, è aperta la prevendita dei biglietti - In vista di gara3 dei quarti di finale dei playoff del campionato di A2, tra Consar Ravenna e Tinet Prata, in programma domenica 7 aprile alle 18 al Pala Costa, la società Porto Robur Costa 2030 apre ...ravennawebtv

Chi è Greta Zuccarello: carriera e vita privata della ballerina e modella - Fin da bambina, Greta dimostra una grande passione per il mondo dello sport, praticando Ginnastica artistica alla sola età di 5 anni. Dopo poco tempo, però, decide di abbandonare questa disciplina per ...trend-online