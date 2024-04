Campi Flegrei - sciame sismico di una trentina di scosse nella notte | alle 3 29 la più forte di magnitudo 2 4

(Di venerdì 26 aprile 2024) Napoli, 26 aprile 2024 – Terremoto oggi nell’area dei. Nel corso di tutta lac’è stato un nuovocon circa unadiin successione, con la più intensa di2.4, come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano, registrata3.29, a una profondità di 2,6 chilometri. La prima scossa di oggi è stata avvertita all’1.47., reportage choc della tv svizzera: "Cataclisma inevitabile, Napoli verrà sepolta” Le evacuazioni Resta la preoccupazione in tutta l’area a nord ovest del Golfo di Napoli dove da mesi si ripetono con frequenza lebradisismiche dall’area dei. ...

Terremoto campi flegrei oggi, scossa di M 2.4/ In Basilicata 11mila posti letto in caso di evacuazione - Terremoto campi flegrei oggi, scossa di M 2.4. In Basilicata sono stati intanto predisposti 11mila posti letto e 5.000 posti per le auto ...

Terremoto campi flegrei, ancora scosse nella notte - (Adnkronos) – Ancora scosse bradisismiche nell'area dei campi flegrei. Sono state circa una trentina lungo tutta la notte, con la più intensa – come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano – re ...

campi flegrei e terremoti, allarmismo dalla Francia: "A Napoli si preparano al 'Big One'" - Dopo il documentario della tv svizzera tocca adesso alla radio francese France inter approfondire, con un certo tono allarmistico, la situazione del vulcano partenopeo ...

