Terremoto campi flegrei oggi, scossa di M 2.4/ In Basilicata 11mila posti letto in caso di evacuazione - Terremoto campi flegrei oggi, scossa di M 2.4. In Basilicata sono stati intanto predisposti 11mila posti letto e 5.000 posti per le auto ...

Continua a leggere>>

Terremoto campi flegrei, ancora scosse nella notte - (Adnkronos) - Ancora scosse bradisismiche nell'area dei campi flegrei. Sono state circa una trentina lungo tutta la notte, con la più intensa - come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano - re ...

Continua a leggere>>

campi flegrei e terremoti, allarmismo dalla Francia: "A Napoli si preparano al 'Big One'" - Dopo il documentario della tv svizzera tocca adesso alla radio francese France inter approfondire, con un certo tono allarmistico, la situazione del vulcano partenopeo ...

Continua a leggere>>