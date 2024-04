(Di giovedì 25 aprile 2024) Alvaropobbe tornare per la terza volta alla. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid pobbe però pensareAlvaro, un binomio che sembra doversi rincorrersi all’infinito. Dopo le due esperienze nel 2014-2016 e 2020-2022, l’attaccante spagnolo pobbe ritornare per la terza volta a Torino. A rivelarlo il quotidiano spagnolo Marca, considerando cheha

Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Juventus espera cerrar su presente temporada con la mejor cara posible. El ‘Scudetto’ ya es una utopía, con el Inter encaminándose a hacerse con el trono que el Nápoles obtuvo ... Continua a leggere>>

morata, in bilico all’Atletico: la juventus alla finestra - Alvaro morata ha ancora 2 anni di contratto con l'Atletico di Madrid, ma il suo futuro nella capitale spagnola non sembra essere così certo. Simeone potrebbe ...

morata, futuro incerto: l'opzione Juve resta viva. E l'Arabia Saudita... - La stagione di Alvaro morata con l'Atletico Madrid è stata una montagna russa. E l'edizione odierna di Marca cerca di eseguire una proiezione sul prossimo anno: il centravanti spagnolo non scarta una ...

