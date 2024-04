Calciomercato Milan | il Genoa alza il prezzo per Albert Gudmundsson Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Gudmusson rimane un obiettivo di mercato delper la prossima estate. Ma ilcontinua adre ilper l’islandesesarà destinato a movimentare il mercato estivo in Italia. Il talentuoso tuttocampista islandese delha attirato su di sé gli interesse delle big in Serie A. La stagione del numero 11 dei rossoblù sin qui è stata esaltante, nei numeri e nelle prestazioni: 12 reti e 3 assist in 29 presenze, tutte da titolare, in campionato. Roba da stropicciarsi gli occhi., Inter e Juventus, e non è una novità, hanno messo gli occhi sull’ex AZ Alkmaar in vista della prossima sessione estiva di. Ilè che il...