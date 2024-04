Calcio | Terza - i rigori in Coppa fatali all’Union

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vince il San Carlo, ma l’Union Sammartinese esce a testa alta. Nella finale del Memorial Renzo Resta diriservato ai club diCategoria, gara giocata mercoledì sera a Martorano, la squadra allenata da mister Fabio Trinchese è stata battuta 6-4 dopo i. Nei 90’ chiusi sull’1-1 i forlivesi hanno rimontato il vantaggio dei cesenati, siglato da Rossi (55’), col rigore di Ripari (81’) pur essendo in doppia inferiorità numerica. Dopo aver resistito sul pari addirittura in 8 a causa dell’infortunio patito dal regista Langella, l’Union ha ceduto dal dischetto 5-3. La delegazione provinciale del Figc ha intanto stabilito che l’atteso spareggio tra Bagnolo ed Atletic Frampula, appaiate dopo l’ultima giornata al comando del girone didi Forlì e Cesena, si giocherà mercoledì 1° maggio, alle 20.30, nella ...

Pisa 26 aprile 2024 – Termina la stagione regolare nel girone A di Terza Categoria. Terricciola campione, già promosso con sessanta punti in ventiquattro gare, frutto di diciannove successi, tre pareggi e due sole sconfitte. La Fornace seconda e direttamente in finale play-off contro la vincente ... Continua a leggere>>

terza: lotta a due per la promozione tra Città di Poggio Mirteto e Montorio che puntano sul fattore campo. Gare e arbitri - RIETI - Al via domani il programma della ventiquattresima e terz’ultima giornata del campionato provinciale di terza categoria. Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano continuano ...

Barella, Bastoni, Acerbi, Dimarco, Frattesi e Darmian sono importantissimi sia per Inzaghi che per Spalletti - Una seconda stella a spiccate tinte azzurre e un nutrito blocco deciso a proseguire la scia di successi anche in Nazionale. Nell'Inter che si gode il ventesimo scudetto c'è un'anima italiana formata d ...

Il difensore rinvia e la palla entra ma in una finestra - E' successo nella sfida della terza divisione del campionato francese tra Red Star FC e Dijon, un difensore della squadra di casa allontana la ...

