Calcio Terza | Pisa Ovest fuori dai giochi

(Di mercoledì 24 aprile 2024)26 aprile 2024 – Termina la stagione regolare nel girone A diCategoria. Terricciola campione, già promosso con sessanta punti in ventiquattro gare, frutto di diciannove successi, tre pareggi e due sole sconfitte. La Fornace seconda e direttamente in finale play-off contro la vincente della semifinale tra Il Romito ed il Montefoscoli. Grande esclusa il, fermato dal Pappiana sul più bello. Nell’ultimo turno pareggio interno del Terricciola contro Il Romito (1 – 1). Campioni e pontederesi che non si fanno la guerra: Bertini, capocannoniere del campionato con diciannove reti, a segno per i locali, mentre per gli ospiti a tabellino Dervishaj. La Fornace vince al ‘Bronzini’ di Gagno per 2 – 3 e allunga sulla quinta classificataguadagnandosi la finale ...