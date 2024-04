Mario e Pierpaolo fanno una gaffe per il compleanno di Ida Platano a UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) La puntata del 15 aprile di Uomini e Donne è cominciata con Idaal centro dell’attenzione. I due corteggiatori hanno deciso di farle delle sorprese per dimostrarle il loro interesse e per invitarla a non lasciare il programma. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo. I gesti diper riconquistare Ida a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Idaera molto più serena.Cusitore si è recato dalla donna subito dopo la scorsa registrazione. In tale occasione, il ragazzo le ha detto di mettere da parte i loro rancori. Lei è stata titubante, così lui ha provato a convincerla dicendole di essere sotto un treno per lei e di pensarla continuamente. Successivamente è andato in onda quello che ha fatto ...