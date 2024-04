Bradisismo Caso M5S | Vergognosa propaganda elettorale di Lega e Musumeci

(Di venerdì 26 aprile 2024): “Peggio delle scosse c’è solo chi vuole fare sciacallaggio su un tema così delicato” Il deputato del Movimento 5 Stelle Antoniointerviene sul tema del, criticando duramente la, il Ministroe i leghisti campani. Lo fa attraverso una nota inviata in redazione che lasciamo di seguito “Troviamo inaccettabile che si facciaper le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema. Proprio in queste settimane in cui l’attività sismica si è intensificata, dover assistere ai “teatrini” dei rappresentanti dellaalla Solfatara che parlano strumentalmente di Superbonus o vedere il Ministroandare a fare ...

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 2.4/ In Basilicata 11mila posti letto in caso di evacuazione - Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 2.4. In Basilicata sono stati intanto predisposti 11mila posti letto e 5.000 posti per le auto ...

Campi Flegrei, prove di evacuazione a scuola: ok il primo test di fuga - «Per noi è normale, siamo preparati perché qui si balla quasi ogni giorno». Alcuni dei ragazzi dell'istituto comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli, radunati ...

Terremoto a Napoli, oggi l'esercitazione nei Campi Flegrei: tre scenari per domare il bradisismo - L’avvio delle esercitazioni ai Campi Flegrei arriva dopo l’ennesimo sciame sismico. L’ottavo del mese di aprile, per fortuna di bassa energia con magnitudo massima raggiunta 2.1, ...

