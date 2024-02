Il bradisismo non aspetta | on Caso | “Si acceleri sull’attuazione del decreto”

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ricevo e pubblico il comunicato stampa dell’On. Antoniodel M5S: “Troviamo quanto meno singolare che a tre mesi dall’approvazione delLegge Campi Flegrei ancora non si abbiano notizie chiaredelle misure previste. Per questo motivo ho deciso di scrivere al Ministro Musumeci e al Capo Dipartimento Curcio per conoscere lo stato dell’arte Il Blog di Giò.