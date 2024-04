Borsa | l' Europa avanza in attesa dei dati Usa - svetta Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le Borse europee restano ben impostate a metà seduta, in scia agli ottimi conti delle big tech americane Microsoft e Alphabet, e di una serie di trimestrali confortanti. Piazza Affari e Madrid (+0,9%) tirano la volata a Francoforte (+0,7%), Londra (+0,4%) e Parigi (+0,3%). In luce anche i future su New York, con quelli sul Nasdaq in progresso di quasi l'1% indi una serie dimacro, tra cui il deflatore Pce di marzo, indicatore prediletto dalla Fed in tema di inflazione. Sul listino milanese si mettono in luce Prysmian (+3%), Nexi (+2,7%), la Popolare di Sondrio (+2,5%), Mps (+2,4%), con il comparto bancario bene impostato grazie alle attese per il permanere di un contesto di tassi alti più a lungo. Bene anche Interpump (+2,1%), Iveco (+2,1%), Erg (+2%) e Banco Bpm (+1,9%).no Tim (+0,8%) e Teneris (+0,9%), nonostante ...