Borsa | l' Europa apre in rialzo - Parigi +0,7%

Seduta positiva per le Borse asiatiche sulle quali si mettono in luce i titoli tecnologici , in scia ai forti utili annunciati da Microsoft e Alphabet mentre la decisione della Banca del Giappone di mantenere i tassi invariati costringe lo yen ad aggiornare i minini da 34 anni. Tokyo ha chiuso in ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,73%, a 34.188 punti.

Lo spread Btp-Bund scende a 135, rendimento sotto al 4% - (ANSA) - MILANO, 26 APR - Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e tedeschi che si restringe di quasi 4 punti base, a quota 135. I ...

