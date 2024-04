Borsa | Europa conferma rialzi con Wall Street - Milano +1,15%

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si mantengono in territorio positivo i principali indici dieuropei insieme ai listini Usa dopo il dato sull'inflazione americana in rialzo oltre le stime per quanto riguarda l'indice 'core'. La migliore è Madrid (+1,55%), in assenza delle dimissioni ventilate due giorni fa dal primo ministro Pedro Sanchez. Seguono Francoforte (+1,43%),(+1,15%), Parigi (+1%) e Londra (+0,7%). Si rafforza il dollaro a 0,93 euro e 0,79 sterline e scende a 134 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 12,5 punti al 3,89% e quello tedesco di 7,2 punti al 2,55%. Sale il greggio (Wti +0,6% a 84,07 dollari al barile), scivola il gas (-2,66% a 28,98 euro al MWh), bene l'oro (+0,86%). Sugli scudi ThyssenKrupp (+8,55%), che ha ceduto il 20% della divisione acciaio al miliardario ceco Daniel Kretinsky, ...

Telefonica: Stato spagnolo raddoppia quota al 6%, titolo +12,6% in borsa - Lo Stato si avvicina cosi' all'obiettivo del 10%. La notizia spinge in borsa il titolo di Telefonica, che guadagna il 12,6% (Ibex a +1,37%) scambiando a 4,192 euro per azione. A dicembre 2023, il ...

