Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia è Ormeggiata in Cina , secondo immagini satellitari ottenute da Reuters, che le pubblica sul suo sito, mentre crescono le preoccupazioni degli Stati Uniti per il sostegno di Pechino alla ...

La Cina sta sostenendo la Russia nella guerra in Ucraina? È una delle principali preoccupazioni degli Stati Uniti, in concomitanza della visita del segretario di Stato Antony Blinken a...

Blinken, mosca avrebbe problemi sull'Ucraina senza la cina - La Russia "avrebbe maggiori problemi" nella sua guerra contro l'Ucraina se non avesse il sostegno della cina. (ANSA) ...



Xi a Blinken: "Usa e cina siano partner, non rivali" - La cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere 'partner, non rivali': lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al segretario di Stato ...



Russia, Putin annuncia una visita in cina a maggio - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che è in programma una visita in cina, fissata per il mese di maggio ...

