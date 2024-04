Fentanyl ma non solo Il viaggio di Blinken in Cina visto da Berg Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) Che Antony, segretario di Stato americano, abbia incontrato Xi Jinping, leader cinese, oggi, in occasione della sua seconda visita a Pechino, è una notizia positiva pensando all’obiettivo dichiarato dalle due superpotenze: mantenere aperti i canali di comunicazione militari per evitare “incidenti” e lavorare assieme nella lotta al narcotraffico e sull’intelligenza artificiale. Al fine di stabilizzare i rapporti con Washington per ragioni interne, Pechino ha scelto toni concilianti. E qualche passo in avanti è stato compiuto, come dimostra l’annuncio dei primi colloqui formali, nelle prossime settimane, per rispondere congiuntamente alle comuni preoccupazioni riguardanti l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre,ha incontrato, tra gli altri, anche Wang Xiaohong, ministro della Pubblica sicurezza, con cui ha affrontato un altro dei ...