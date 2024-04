Basket | Pesaro batte Pistoia e resta in corsa per salvarsi | Trento supera Tortona in un finale rovente e discusso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Due destini, e non sono i Tiromancino. Quanto accaduto stasera sui parquet della Serie A 2023-2024 ha tanti risvolti su fronti diametralmente opposti, ma andiamo rapidamente a occuparci dell’accaduto sui parquet diper la 27a di Serie A. CARPEGNA PROSCIUTTO-ESTRA89-82 Vittoria di voglia per la Vuelle di Meo Sacchetti, che festeggia col punto esclamativo le 400 panchine in Serie A. Primo quarto nettamente dominato dai marchigiani, che vanno avanti senza fermarsi un attimo con gli assist di Cinciarini e la coppia formata da Mazzola e Wright-Foreman che fa già capire di essere calda. Dopo 10? è 29-16, la Vuelle prova a rientrare con Wheatle in particolare, benché anche Bluiett e Hawkins provino a fare il proprio. All’intervallo è 50-40. L’Estra ha il merito di non mollare mai, anche perché ...