Avanti un Altro chiude domenica 5 maggio con due puntate l’ultima in prima serata

(Di venerdì 26 aprile 2024) Paolo Bonolis -unSta per volgere al termine la 13° edizione diun. L’ultimo appuntamento con il game di Paolo Bonolis è fissato per, ma il finale sarà decisamente inedito: andranno infatti in onda due. Davide.it è in grado di confermarvi che il programma di Canale 5rà la stagione in prime time. Non sarà la versione serale del programma –un! Pure di Sera – ma una classica puntata da 50 minuti, in onda però alle 21.25 dopo Paperissima. Sempre, al solito orario delle 18.45, sarà invece trasmessa la penultima puntata di questa edizione iniziata lo scorso 2 ...