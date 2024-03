Cori Atti vandalici all’interno di due plessi scolastici | sulle tracce degli autori

C’è stato un tempo non molto lontano in cui l’Italia e il Mediterraneo erano al centro di loschi traffici alla base di vorticosi giri di denaro. A gestire questo business – che contemplava Scorie ... (it.insideover)

Atti vandalici in due scuole di Cori, indagano i carabinieri - Cori – Atti vandalici in due scuole di Cori. Il primo raid nel fine settimana tra il 15 e il 18 marzo quando sono stati lanciati sassi contro la porta-finestra di un’aula di un plesso e il secondo poc ...radioluna

Atti vandalici in due scuole, i carabinieri al lavoro per individuare i responsabili - Sassi lanciati contro la finestra di un'aula in un caso, nell'altro sono state invece rubate le chiavi della palestra e del cancello ...latinatoday

Il nemico più temuto Il dissenso. Considerato un’insubordinazione, è essenziale per la democrazia - Il nemico più temuto: il dissenso. Quello che si respira in Italia è un clima di crescente paura e oppressione, dove le voci critiche vengono sempre più soffocate non solo dalla minaccia del silenzio, ...ilfattoquotidiano