Atp Madrid - l' Italia perde pezzi | Musetti battuto da Seyboth Wil - ko anche Darderi e Bronzetti Avanza solo Paolini

(Di venerdì 26 aprile 2024) Niente da fare per Lorenzoche esce di scena al secondo turno del "MutuaOpen" , il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024. Il numero 29 del mondo e 28esima testa di serie è stato sconfitto nel match del suo esordio dal brasiliano ThiagoWild (64) che si è imposto con un duplice 6-4. Accedono al terzo turnoil russo Andrej Rublev (settima testa di serie che...

Il brasiliano si è imposto sull'azzurro con un duplice 6-4 MADRID (SPAGNA) - Niente da fare per Lorenzo Musetti che esce di scena al secondo turno del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja ... Continua a leggere>>

Niente da fare per Lorenzo Musetti che esce di scena al secondo turno del "Mutua Madrid Open" , il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024. Il numero 29 del mondo e 28esima testa di serie è stato sconfitto nel match del suo esordio dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (64) che si è imposto ... Continua a leggere>>

Lorenzo Musetti è stato battuto seccamente da Thiago Seyboth Wild al suo esordio nell'ATP 1000 di Madrid e si è lasciato andare ad un atteggiamento pieno di negatività : il tennista toscano non riesce ad uscire dal momento difficile.Continua a leggere Continua a leggere>>

Tennis: Masters madrid, Darderi fuori al secondo turno - Luciano Darderi è stato eliminato dal torneo di madrid, battuto al secondo turno dallo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 7-6, 6-4. L'italo-argentino, n.60 al mondo, dopo aver lottato nel prim ...

Continua a leggere>>

madrid Open: musetti fuori al secondo turno, Darderi si ferma contro Fritz - Giornata piuttosto nera per gli italiani al madrid Open. Nella giornata di venerdì sia Lorenzo musetti che Luciano Darderi hanno salutato il Masters 1000 spagnolo. Il primo ha perso in due ...

Continua a leggere>>

Sinner prepara l'ATP Masters 1000 di madrid scansando le "pallate" di Thompson - Venerdì di secondi turni in quel di madrid, dove hanno contemporaneamente luogo il Masters 1000 in quota ATP e il WTA 1000. A giocarsi le loro chance sono in particolare quattro azzurri e diversi big, ...

Continua a leggere>>