Real Madrid - Ancelotti | Xavi ha fatto un ottimo lavor - giusto che resti al Barcellona

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Penso cheabbiauno ale conosca molto bene il club. Mi sembra una decisione giusta”. Lo ha detto il tecnico del, Carlosoffermandosi sulla decisione del tecnico blaugrana di restare almeno per un’altra stagione alla guida della squadra catalana, nonostante l’annuncio, lo scorso gennaio, di voler andare via a giugno. La vittoria della Liga è vicina per i Blancos: “Con tutto l’entusiasmo del mondo, l’obiettivo è molto chiaro. Mancano 7 punti alla vittoria della Liga e l’obiettivo è farlo il prima possibile. Cercheremo di fare del nostro meglio per vincere”, aggiungein conferenza stampa alla vigilia della partita contro laSociedad. E sui ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Real Madrid-Baskonia , valida come gara-2 dei playoff dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Pronostico rispettato nella partita che ha inaugurato la serie, in cui il Real Madrid ha ben contenuto la ...

Il Real Madrid punta a raggiungere i 14 punti di vantaggio in vetta alla classifica della Liga quando continuerà la sua campagna interna in trasferta contro la Real Sociedad venerdì 26 aprile sera. La squadra di Carlo Ancelotti si trova ...

Questa sera alle 21, allo Wizink Center di Madrid, il Real ospita il Baskonia per la sfida valida per gara 2 dei playoff -quarti di finale di Eurolega . Una sfida da non perdere in cui i blancos vogliono provare a mettere quasi una pietra sopra il ...

Cassano: "È il giocatore più forte che abbia mai visto. Gli volevano bene tutti" - Ma in una puntata della Bobo TV di qualche tempo fa, Fantantonio aveva confessato di avere un amore particolare per un suo ex compagno ai tempi del real madrid: "Ronaldo il fenomeno è il più forte che ...areanapoli

NBA, Miami vince a Boston nel segno di Herro. I Thunder battono i Pelicans - Ancora una nottata italiana di playoff NBA con Miami che ha vinto a sorpresa a Boston. Successo poi dei Thunder sui Pelicans ...tag24

Boksic: "Juventus, prendi Modric: ha ancora due anni di calcio al alto livello nelle gambe" - In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Alen Boksic, ex attaccante della Juventus, ha consigliato al club bianconero di assicurarsi Luka Modric, in scadenza col real madrid: “Modric è ...tuttojuve