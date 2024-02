Striscia di Gaza | il piano di Israele per evacuare 1 | 3 mln palestinesi da Rafah | Netanyahu | “Mancano solo settimane alla vittoria totale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unpere lanciare l'offensiva.si prepara a vincere la guerra contro Hamas. Stando a quanto riferito dall'esercito israeliano la città a Sud diè il tassello mancante per completare la missione nella. Per farlo verranno evacuati un milione e trecento mila p

Sono in corso le trattative per un cessate il fuoco a Gaza di circa 6 settimane. Hamas avrebbe ridotto le richieste rifiutando però categoricamente le ... (fanpage)

L’esercito israeliano ha presentato un piano per l’ Evacuazione della popolazione civile dalle aree di combattimento nella Striscia di Gaza , come comunicato ... (newsnosh)

Guerra in Medio Oriente, l’Idf presenta il piano di evacuazione di Rafah. Netanyahu: invasione ritardata in caso di tregua: A renderlo noto è stato l'Ufficio del primo ministro Netanyahu, che ha anche approvato una fornitura di aiuti umanitari "in modo da prevenire i saccheggi che si sono verificati nel nord della Striscia ...quotidiano

Gaza, "intesa" sui punti principali per un cessate il fuoco, ma Netanayahu non arretra su Rafah: I negoziatori di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele avrebbero raggiunto un'"intesa" sui punti fondamentali di un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza durante i colloqui in corso a ...it.euronews

Israele-Hamas, ostaggi e cessate il fuoco: i punti critici nei negoziati: Nonostante piccoli aggiustamenti, Israele non ha sostanzialmente modificato la sua posizione su un potenziale cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sul ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf ...adnkronos