Arrestato in Russia giornalista di Forbes | ha diffuso foto del massacro di Bucha

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Putin deve fare i conti non solo con i nemici esterni, ma anche con i dissidenti interni come lo fu Navalny, al cui funerale hanno partecipato diversi cittadini russi nonostante le intimidazioni del Cremlino. La scure della censura russa si è abbattuta anche su personaggi illustri, come ilrusso diSerghei Mingazov,nell’estreme oriente della, a Khabarovsk, con l’accusa di averfake news sull’esercito russo. L’annuncio dell’avvocato di Mingazov: “Ecco perché è stato” L’avvocato di Mingazov, Konstantin Bubon, ha riferito che il suo assistito è statodopo aver pubblicato lee un articolo sugli eventi disul suo canale Telegram ...