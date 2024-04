Musica | teatro | riflessione | dialogo Il ’Repetti’ celebra l’identità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dalla lettura di un graphic novel allasul tema della comunicazione. Poi il canto corale, l’inaugurazione di un murales per condannare la violenza sulle donne fino al laboratorio di Dioniso. Tutto questo sarà la X edizione della Notte nazionale del liceo classico che si terrà al Repetti venerdì dalle 18 a mezzanotte. Alla tavola rotonda iniziale condotta dai rappresentati degli studenti Filippo Fiaschi e Letizia Matelli, interverranno come ospiti la giornalista del quotidiano ‘La Nazione’, Cristina Lorenzi e la giornalista freelance Francesca Frediani. La prima parte si terrà in aula magna dalle 18 alle 20 con l’inno iniziale poi i saluti della dirigente scolastica Alessandra Carozzi. Si proseguirà con la lettura del testo esplicativo del graphic Novel italiano vincitore del concorso nazionale e la presentazione del vincitore della sezione straniera. A ...